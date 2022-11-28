"MİLLETİMİZ ÖZGÜRLÜK SÖYLEMLERİNİN ARKASINDAKİ FAŞİST SÖYLEMİ BİLİYOR"
Biz milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek zihinlere ve kalplere vurulan prangaları kaldırarak Türkiye'yi bu günlere getirdik. Ülkemize kazandırdığımız ve kazandıracağımız eserler yanında bu tarihi zihniyet dönüşümünü kast ediyorduk.
Ülkemizi 81 vilayeti 85 milyon insanı kuşatan eser ve hizmetlerimizle zenginleştirirken gerçek özgürlüğün zeminini döşüyorduk. Gelişmiş ülkelerdeki demokrasi ve refah standartlarına gıpta ile bakan insanımıza çok daha ileri hakları sunmak için mücadele ederken vatandaşımızın özgürlük talebine cevap veriyorduk.
Elimize kolumuza sarılanların paçamızı çekenlerin özgürlük söylemlerinin arkasındaki faşist söylemi milletimiz biliyor. Uzunca bir süre belirli grupların elinde vaseyetin kılıcı olarak hoyratça istismar edilen adaletle ilgili reformların altında bizim imzamız bulunuyor.
"BU DOĞRULTUDA KATKI VERMEK KİMSEYİ KÜÇÜLTMEZ"
Adalet arayışımızın samimiyetimizin sorgulanmasına asla rıza gösteremeyiz. Önümüze türlü zorluğu çıkartanların ellerine fırsat geçtiğinde ilk yapacakları iş bu süreci tersine çevirmeye çalışmak olacaktır. Özgürlüğün de adaletin de siyaseti olmaz.
Teklifimiz, siyasetin dilini, duruşunu, davranışının merkezine devletimizi daha güçlü, milletimizi daha müreffeh yapmak için ortak hayallerimizi koymaktır. Hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmet milletimizin ortak kazanımını ifade ediyor.
İyi, güzel, doğru, hak, hakkaniyeti takdir etmek, sahiplenmek, bu doğrultuda katkı vermek kimseyi küçültmez, tam tersine milletimiz nezdinde büyütür itibar sahibi yapar.