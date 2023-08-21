TOPLU SÖZLEŞME DE MASADA

Memurların gözü, kulağı bugünkü Kabine Toplantısı'nda olacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin gündeminde yer alan toplu sözleşme görüşmeleri de görüşülecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri ikinci toplantısında Kamu İşveren Heyeti adına, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 olmak üzere, iki yıl için toplam yüzde 34 oranında zam teklifinde bulunmuştu. Zam teklifini yeterli bulmayan yetkili konfederasyon Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Kamu Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Kabine Toplantısı'nda gelinen aşama ve bundan sonra izlenecek tutum görüşülecek.