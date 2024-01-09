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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 9 Ocak 2024 Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak ve gündem maddeleri neler?

        Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı bugün var mı?

        Kabine toplantısı tarihi ve saati ülke gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak 6 Aralık'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun temposu nedeniyle gerçekleştirilmiyordu. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte açıklanan memur zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri ve kararları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:21
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        • 1

          Kabine Toplantısı iki haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Ekonomi konuları başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alınacağı yılın ilk toplantısı bekleniyor. Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı konuları ve gündem maddeleri arasında emekli zammı çalışmalarının yer alması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihi, gündem maddeleri ve kararlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPALNTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE BUGÜN VAR MI?

          2024 yılının ilk Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenilen Yeni Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almadığı için gerçekleştirilmedi.

          9 Ocak Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı'nın programında yer almıyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular ele alınacak.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞINA İLAVE ZAM OLACAK MI?

          Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

          Kabinede, Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de kabinenin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

        • 5

          ZAM SUNUMU BEKLENİYOR!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.

        • 6

          İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ve F-16 SÜRECİ

          İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de bir başka önemli gündem maddesi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a sunulacak. Kabinede, Türkiye'nin F-16 modernizasyon ve tedarik süreci ile İsveç'in NATO üyeliğinin eş zamanlı ilerlemesi hedefleniyor.

          ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti. Görüşmelerde İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 süreci de ele alınmıştı.

          Blinken'in Türkiye ziyaretinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Gazze'de kalıcı güvenliği sağlayacak bir yol çizme sorumluluğunun altı çizildi. İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi ele alındı" ifadesini kullandı.

        • 7

          TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE BAŞLIKLARI

          Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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