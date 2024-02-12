Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
Kabine Toplantısı kararları bekleniyor. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılıyor. Kritik konuların masaya yatırıldığı Kabine Toplantısı'nda emekliye bayram ikramiyesi, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret ile ABD'den F-16 tedarik süreci gündemde olacak. Bu noktada, Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasına çevrildi. İşte, 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
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Normal koşullarda Her 14 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle bir süredir erteleniyordu. Kabine, bugün Erdoğan liderliğinde bir kez daha bir araya geliyor.
SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.20'de başladı. Toplantının öne çıkan başlıkları ise ekonomi ve dış politika olacak. Kabine Toplantısı kararları ise toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. İşte, 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...
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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI
Kritik konuların konuşulacağı Kabine Toplantısı hala devam ediyor. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçecek Kabine Toplantısı kararlarını açıklaması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecek.
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EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MASAYA YATIRILACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yılda 2 kez verilen 2 bin liralık ikramiyenin artırılmasıyla ilgili talepler olduğunu belirterek "Bu adımları atmaya hazırız" demişti. Kabinede, ikramiyeyle ilgili hazırlıklar ele alınacak.
Merkez Bankası'nın yeni yönetimi, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 36 olarak korunduğunu açıkladı. Söz konusu tahminin gerçekleşmesi için hükümetin alabileceği tedbirler görüşülecek.
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MISIR'A 12 YIL SONRA YAPILACAK ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Refah Sınır Kapısı'nın daha etkin kullanılması ve yardımların ulaştırılması için yapılacaklar da görüşülecek.
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ABD'DEN F-16 TEDARİK SÜRECİ
F-16 tedarik ve modernizasyon süreci kabinde ele alınacak diğer bir gündem maddesi olacak. Amerikan Kongresinden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı. Peki uçaklar ne zaman gelecek, teknik süreç ne zaman başlayacak? Bu konulara ilişkin değerlendirmeler kabinde yapılacak.
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TERÖRLE MÜCADELE
Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'ta dizi temasta bulundu. Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar ve o ziyaretin yansımaları görüşülecek.
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