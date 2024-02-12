Normal koşullarda Her 14 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle bir süredir erteleniyordu. Kabine, bugün Erdoğan liderliğinde bir kez daha bir araya geliyor.

SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.20'de başladı. Toplantının öne çıkan başlıkları ise ekonomi ve dış politika olacak. Kabine Toplantısı kararları ise toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanacak. İşte, 12 Şubat 2024 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...