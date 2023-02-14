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SON DAKİKA: Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı?

Gözler Kabine Toplantısı kararlarında! 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında açıklayacağı Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Bakanlar Kurulu'nun tek gündem maddesi ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıma sebep olan büyük deprem olacak. İşte 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar...

Giriş: 14.02.2023 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. 6 Şubat günü düzenlenmesi kararlaştırılan Kabine Toplantısı aynı gün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sebebiyle ertelenmişti. Bakanlar Kurulu Toplantısı  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında saat 15.30 itibarıyla başladı.

    14 ŞUBAT 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

    Bugünkü Kabine Toplantısı'nın ana gündemini Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili vuran deprem oluşturacak. Vatandaşların gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. İşte 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

    Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısı sonuçlarının akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. 

  • KABİNE TOPLANTISI'NIN TEK GÜNDEM MADDESİ: DEPREM

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine toplantısının tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı.

  • Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.

    Depreme ilişkin yapılan çalışmalar, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları görüşülecek

  • TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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