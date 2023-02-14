Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. 6 Şubat günü düzenlenmesi kararlaştırılan Kabine Toplantısı aynı gün meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sebebiyle ertelenmişti. Bakanlar Kurulu Toplantısı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında saat 15.30 itibarıyla başladı.
14 ŞUBAT 2023 KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?
Bugünkü Kabine Toplantısı'nın ana gündemini Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili vuran deprem oluşturacak. Vatandaşların gözü Kabine Toplantısı kararlarına çevrilmiş durumda. İşte 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...