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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı kararları: 26 Eylül 2023 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı mı?

        Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı sonuçları neler oldu?

        Kabine Toplantısı kararları için son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması bekleniyor. Emekli maaş zammı ve vergisiz telefon, bilgisayar gibi uygulamaların masaya yatırılacağı kritik Kabine Toplantısı 15.15 itibarıyla başladı. Bu noktada gözler "Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı mı, neler oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Eylül 2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 15:58 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:58
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        • 1

          Kabine Toplantısı kararları için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15.15'te başlayan kritik toplantıda pek çok önemli madde masaya yatırılıyor.

          KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLDU?

          Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerini; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temasları, emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve vergisiz telefon, bilgisayar gibi uygulamalar oluşturacak. Peki, Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte, 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları ile ilgili detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

          Kabine Toplantısı kararları henüz açıklanmadı. Toplantının sona ermesnin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında Kabine Toplantısı kararlarnı açıklaması bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

          Toplantının gündem maddelerinden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temasları olacak. G20 Zirvesi için önce Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Erdoğan daha sonra da BM Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine hareket etmişti. Erdoğan son olarak dün de Azerbaycan'da görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

        • 4

          GÖZLER EMEKLİ MAAŞINDA

          Diğer yandan emeklilerin gözü yapılacak maaş zammında olacak. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.

          Meclis'in açılmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların hızlandırılması bekleniyor.

        • 5

          VERGİSİZ CEP TELEFONU

          Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.

          Bu toplantıda ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile gençlere uygun şartlarda kredi gibi düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

        • 6

          Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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