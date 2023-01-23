"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İSTİHDAM REKORU"
Latin Amerika'dan Avrupa'ya Asya'dan Balkanlara 37 devlet ve hükümet başkanını ülkemizde ziyaret ettik. 27 ülkeye seyahat ettik. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 8. zirvesine ev sahipliği yaptık. Toplam 275 ikili görüşme ve kabul gerçekleştirdik. Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamak suretiyle gerilimin Karadeniz'e yayılarak daha da tırmanmasının önüne geçtik. Tarafları Antalya, İstanbul'da bir araya getirdik. İstanbul Tahıl Mutabakatı'nı hayata geçirerek 17 milyon ton tahılın dünya piyasalarına ulaşmasını sağladık. Tarihimizin en yüksek rakamı olan 31,2 milyonluk isdihdamla ekonomik programımızın başarısın ıispatladık. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kurduk. Emtia fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle cari açığında yaşanan artışın farkındayız. Kendi enerji kaynaklarımızı hareket geçirerek bu süreci tersine çevirecek adımları atıyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyon oranının daha aşağı indiğini hep birlikte göreceğiz. Mali disiplinden taviz vermedik.
"1 MİLYONUN ÜZERİNDE DENETLEME YAPTIK"
Vatandaşlarımızı enflasyondan korumak için vergi indirimlerine, sübvansiyonlara, ilave desteklere rağmen bütçe açığının milli gelire oranını öngördüğümüz seviyenin altında tutabiliyoruz. Yıl içinde ücretliler için yaptığımız iyileştirmelerin bir kısmını vergi indirimi ve destek ödemeleriyle Hazine karşıladı. 279 milyar lira vazgeçtiğimiz vergi tutarıdır. İcra sorunlarını çözüme kavuşturmak için 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar borcunu Hazine olarak üstlendik. Hem kayıt dışı ekonomiyle hem fahiş fiyat artışlarıyla mücadele için 1 milyonun üzerinde denetleme yaptık. Tarım kesimini güçlendirmek için ilave destekler aktardık. İç borçlanma maliyetini, faizlerde indirimler sayesinde yüzde 10.7 seviyesine düşürdük, vade ortalamasını 70 aya çıkardık.
TOGG'U DESTEKLEMEK İÇİN KAMU ALIMI GARANTİSİ
Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısını yüzde 30'a yükselttik. KOBİ'lere verdiğmiiz desteğin en somut örneği kullanılan kredilerin hacminin 4 katına çıkmasıdır. Hazine destekli kefalet sistemiyle ilave kredi imkanını oluşturduk. Kurumlar vergisi oranını yüzde 1'e indirerek ihracata ve üretime destek sağladık. Bu yıl ekonomide yıllık ortalama 1 milyon istihdam artışıyla yolumuza d evam edeceğiz. Küresel ticaretten aldığımız payı daha da artırarak, ihracatımızı katlayarak yükselteceğiz. Cari fazla hedefimize ulaşmak için enerji başta olmak üzere her alandaki hedeflerimizi kullanacağız. TOGG'u desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz.
"BREZİLYA'dAKİ ŞİDDET HADİSELERİNİ KINIYORUZ"
Brezilya'da yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz.