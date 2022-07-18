SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran'ın da katılacağı Suriye zirvesi için yarın İran'ın başkenti Tahran'a gidecek. Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin ile de bir görüşme yapacak.