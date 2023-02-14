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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI | 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bugün var mı?

Kabine Toplantısı kararları bekleniyor!14 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı kararları ile 10 ili vuran Kahramanmaraş depremi sonrası atılacak adımlar merakla bekleniyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar, afet bölgesine gittiler. Depremde büyük hasar alan 10 ilde OHAL ilan edilirken gözler deprem bölgesinde alınacak yeni kararlar için Kabine Toplantısı'nın tarihine çevrildi. işte, 14 Şubat 2023 Kabine Toplantısı

Giriş: 14.02.2023 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda  EYT, taşerona kadro, vergi affı, 7. yargı paketi ve seçim takvimine ilişkin konuların ele alınması bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından, Bakanlar afet bölgesine gitti. Deprem sonrasında atılacak adımlar için Kabine Toplantısı kararları beklenirken gözler "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bugün var mı?" sorularına çevrildi. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin merak edilenler...

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine Toplantısı normal şartlarda 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecekti. Deprem nedeniyle iptal edilen Kabine Toplantısı 14 Şubat'ta yapılacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Nakdi bağış da önemli. Yarın da kabinemizi topluyor olacağız. Gündem tamamen afetler, son durum ve tedbirler." dedi.

  • TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz. Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

  • KABİNE TOPLANTISI KARARLARI BELLİ OLDU MU?

    14 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın gündem maddesinin 10 ili vuran depremde hasar gören şehirler ve deprem bölgesinde alınacak kararlar olması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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