Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini koruyor. 6 Şubat günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda EYT, taşerona kadro, vergi affı, 7. yargı paketi ve seçim takvimine ilişkin konuların ele alınması bekleniyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından, Bakanlar afet bölgesine gitti. Deprem sonrasında atılacak adımlar için Kabine Toplantısı kararları beklenirken gözler "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve bugün var mı?" sorularına çevrildi. İşte, Kabine Toplantısı tarihi ve saatine ilişkin merak edilenler...