Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün düzenleniyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin maddeler yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı saat 15.00'te başlayacak. İşte 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE OLDU?
Kritik konuların görüşüldüğü toplantının sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Toplantının ana bileşenlerinin ekonomiye katkısı olacak. Kabine, çalışma konutu yasal düzenlemeleri görüşecek. İşte 12 Aralık 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında bilgiler...