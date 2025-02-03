Terörle Mücadelede Son Durum

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Türkiye'nin güvenliğini sağlamak adına yürütülen sınır ötesi harekâtların sonuçları, yeni planlamalar ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek.

Hamas-İsrail Ateşkesi

Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak.