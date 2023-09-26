Kabine Toplantısı gündemi ve konuları: 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta?
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı konuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temasları yer alırken ana gündem maddesini emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve vergisiz telefon, bilgisayar gibi uygulamaların oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda gözler "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 26 Eylül 2023 Kabine Toplantısı ile ilgili ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kritik toplantıda pek çok önemli konu konuşulacak. Peki, Kabine Toplantısu konuları neler ve saat kaçta başlayacak? İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BU HAFTA VAR MI?
Son Kabine toplantısı 5 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. Bir sonraki toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 18 Eylül ve 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilmedi.
Kabine Toplantısı 26 Eylül 2023 Salı günü yani bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ
Toplantının gündem maddelerinden birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temasları olacak. G20 Zirvesi için önce Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Erdoğan daha sonra da BM Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine hareket etmişti. Erdoğan son olarak dün de Azerbaycan'da görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.
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GÖZLER EMEKLİ MAAŞINDA
Diğer yandan emeklilerin gözü yapılacak maaş zammında olacak. Yapılan son Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.
Meclis'in açılmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların hızlandırılması bekleniyor.
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VERGİSİZ CEP TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 gigabayt internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız. Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek gençlerimize uygun şartlarda kredi meselesi de yakın takibimizdedir aile yapımızın korunması ve istikbalimiz adına büyük önem verdiğimiz bu projemizi gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullanmıştı.
Bu toplantıda ise vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ile gençlere uygun şartlarda kredi gibi düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor.
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Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.
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