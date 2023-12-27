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        Haberler Gündem Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Aralık 2023 Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!

        Kabine Toplantısı tarihi gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarının yer alması bekleniyor. İşte, "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 27 Aralık 2023 bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 10:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:17
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        • 1

          Yılın son Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Milyonların gözü maaş zamlarıyla ilgili açıklamalara çevrildi. Normal şartlarda geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık Çarşamba günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle toplantı tarihi henüz netleşmedi. Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak. Yeni toplantı tarihi henüz belli olmazken; açıklandığında haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

          Çarşamba günü toplanacak Kabine'de asgari ücretin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine'nin gündeminde yer alması beklenen maddeler arasında yer alıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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