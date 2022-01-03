Kabine toplantısı bugün! Memur ve emeklilerin gözü burada

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için gözler Kabine Toplantısı'nda! Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın ilk kabine toplantısında TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zam oranının belirlenmesi bekleniyor. Diğer yandan Omicron varyantına karşı alınacak önlemler de görüşülecek.

Yeni yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantı saat 16.25'te başladı.

Toplantıda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ve ekonomideki gelişmeler ana gündem maddesi olacak.

Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda kabineye bir sunum yapması bekleniyor.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren TÜİK’in bugün açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisi de kabinede görüşülmesi beklenirken zam oranında belirleyici olacak.

abine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda dalgalanma, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

OMİCRON VARYANTI

Toplantıda 40 bin sınırına dayanan koronavirüs vaka sayılarına karşı alınabilecek yeni önlemler de masada olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren koronavirüsle ilgili sunum yapacağı kabinede Türkiye’de de rastlanan ve hızlı bulaşıcılığı bulunan Omicron varyantına ilişkin ek önlemler de görüşülecek.

Türkiye'de piyasaya sürülen yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum ve aşılama oranları da kabinede ele alınacak.

Erdoğan’ın toplantının ardından yapacağı “Millete Sesleniş” konuşmasında memur ve emekli maaş zammı oranlarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.