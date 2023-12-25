Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Bu hafta açıklanması beklenen asgari ücret zam oranları öncesinde gözler önümüzdeki Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Öte yandan Kabine'nin gündemi de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 25 Aralık Pazartesi yani bugün Kabine Toplantısı var mı, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilen detaylar...