Kabine toplandı! Gündemdeki konular neler?

Kabine toplandı! Gündemde hangi konular var? - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Kabine toplantısının ana gündem başlıklarının koronavirüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye’deki gelişmeler olması bekleniyor.

Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanmasının ardından yeni tedbirlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu. Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü, “Yeni tedbir olacak mı?” sorusuna, Bilim Kurulunu işaret edip, “Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek” sözleriyle yanıt vermişti.

Kabine’de bu konunun ele alınması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

AFGANİSTAN, SURİYE VE RUSYA KONUSU

Afganistan’da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye’nin İdlib kentindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 29 Eylül'de Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşmede ele alınacak konular da masaya yatırılacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçmesi ve bir açıklama yapması da bekleniyor.