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Kabine Toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kritik kararlar bekleniyor

Kabine Toplantısı başladı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman saat kaçta açıklama yapacak? Kabine Toplantısı özellikle KYK borcu olanlar tarafından yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla "KYK borçları silinecek mi?" sorusu cevabını bulacak. Peki, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

18.07.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ne zaman açıklama, saat kaçta yapılacak? "KYK borçları silinecek mi?" sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası cevabını bulacak.  Peki, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması saat kaçta yapılacak? İşte merak edilip araştırılan sorularla ilgili detaylar...

     

  • KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ 

    Kabine Toplantısının ana gündem maddelerinden biri sığınmacı ve göçmenler meselesi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesine ilişkin detayların masaya yatırılacağı öngörülüyor.

    Kabine Toplantısının bir diğer gündem maddesi ise Rusya - Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Rusya - Ukrayna arasındaki son durum değerlendirilirken, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının da konuşulacağı belirtiliyor.

    Ekonomide yaşanan gelişmeler de kabinenin bir diğer gündem maddesi olacak. Hem enflasyonla hem de yaşanan fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

  • KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

    "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. 

    Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık. Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakan Kasapoğlu'nun son açıklamaları sonrası gözler Kabine Toplantısına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. 

    Söz konusu toplantı 18 Temmuz Pazartesi günü 14.30 itibarıyla başladı. Saat 18.00 gibi Kabine Kararları'nın açıklanması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında KYK borçlarına ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

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