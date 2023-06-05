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Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından dolar haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı dolar/TL 20.93'ten tamamlamıştı.

Dolar yeni haftanın ilk gününde ise sabah saatlerinde 21.10 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

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Haftasonu gözler özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak kimin atanacağına çevrilmişti. Beklendiği gibi Mehmet Şimşek bakanlık koltuğuna oturdu.

Bakan Şimşek dün bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı ilk açıklamada "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek'in göreve başlaması ve yaptığı açıklamalar ilk anda olumlu karşılanırken Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 575'ten 551 seviyesine geriledi.

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