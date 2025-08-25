KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletimize Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sözlerimin hemen başında canları pahasına Anadolu'yu bize ebedi vatan kılan şu hedayı kemali edeple yad ediyorum. Malazgirt Destanı'nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan'a ve yiğit askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yine bu vesileyle 6 sene önce Ahlat yolunda elim bir trafik kazasında ebediyete uğurladığımız Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamızı da rahmetle anıyor. Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum.

"AHLAT VE MALAZGİRT'E HALKIMIZIN BİLHASSA DA GENÇLERİMİZİN İLGİSİ YILDAN YILA ARTIYOR"

Demiri demirle dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz bu müstesna günde şahsımızı, kabinemizi, heyetimizi samimiyetle bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum.

Okçular Vakfımızın da fevkalade çabaları neticesinde Ahlat ve Malazgirt'e halkımızın bilhassa da gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor. Aladolu'nun Orhun abideleri olarak bilinen kıymetli hazinelerimizin Türk tarihindeki önemine mütenasip şekilde tanınması için gerekeni yapıyoruz.

Geçen sene Cumhurbaşkanı kabinemizin Ankara dışındaki ilk toplantısını burada gerçekleştirmiştik. Bu yılda kabinemizi Ahlat'ta topladık. Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık.