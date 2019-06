Kabine değişikliği olacak mı? sorusu siyaset sahnesine, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 25 Haziran Salı günü TBMM'deki AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada kabine değişikliği iddialarına cevap verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, 'KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ' İDDİALARINA CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği iddiaları üzerine "Siparişle kabine değişikliği olmaz" dedi.

"SAYIN İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM"

"Pazar günü yapılan İBB Başkanlığı yenileme seçimlerinin de şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu göreve seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde hem birleştirme tutanaklarında hem sandık kurullarında sonucu etkileyebilecek sorunlar tespit edilmişti. Bu seçimlerde gerek belediye meclisinde kahir ekseriyetle partimiz seçimi kazanmıştı, komisyon seçimlerini yine AK Parti almıştı, başkan vekilliklerinde arkadaşlarımız göreve gelmişti.

Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukukidir. Tabi ki biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Binali Bey, İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu Meclis Başkanı olarak bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi bunca bilgisini, birikimini, projesini hayata geçirmek için aday olmuştur. Ancak İstanbul halkının takdiri bu şekilde gelişti. Bizim için önemli olan milli iradenin tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde milli iradenin tecellisi bakımından kıymetlidir.

"PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

31 Mart'ın galibi ise tartışmasız şekilde Cumhur İttifakı'dır. AK Parti ve MHP'dir. Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti ancak kazanmamıza yetmedi. AK Parti ve MHP olarak sahip olduğumuz 25 belediye ile halkımıza en güzel hizmetleri verme gayreti içinde olacağız. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar olarak da hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Derin bir aşkla bağlı olduğumuz bu şehre hizmet etmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz.

"MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ"

Bundan sonra tüm mesaimizi önümüzdeki gündeme teksif ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz. Tanımlamamızı kendi içimizde yapma kudretine sahibiz. Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üstüne yatma durumda değiliz.

17 yıldır girdiğimiz her mücadelede milletimizin desteğini yanımızda bulduk. Vesayet güçleri üzerimize geldiğinde çareyi milletimize sarılmakta bulduk. Mücadeleye devam gücünü hep milletimizde bulduk. Milletimizle birlikte 'ona minute' dedik. Gezi olaylarında sokakları karıştırarak birliğimize göz diktiklerinde bu oyunu bozduk. FETÖ darbe girişiminde bulunduğunda yine alçakların karşısına yine milletimizle dikildik. Ekonomide süren ancak ağustos ayında saldırı halini alan tuzakları milletimizle göğüslüyoruz. İstikrar ve güven ortamına yönelik saldırılar bugün de sürüyor, yarın da devam edecektir.

G20 ZİRVESİ

Kim ne yaparsa yapsın biz milletimizle kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bunun için gece gündüz çalıyoruz. Yarın G20 toplantısı için bir haftalık Japonya-Çin seyahatimiz var. Japonya sonrası Çin'i ziyaret edeceğiz. İkili ilişkilerimizi, dünyanın gündemini konuşacağız. Bakanlarımızla birlikte gelişmeleri ele alacağız. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları konusundaki arayışlarımızı sürdürüyoruz. S400 hava savunma sistemlerini önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S400 egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız. BM Genel Kurulu'na katılacağız. Körfez'deki gerilim tüm dünya için çok büyük tehdit kaynağıdır. Bu gerilimin bölge ülkelerinin hak ve hukukunu gözeterek geride bırakılması için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya çapında İslam'a, Müslümanlara ve Türklere karşı yürütülen husumet politikalarına en gür seda ile karşı çıkmaya devam ediyoruz. Filistinlilerin haklarına yönelik tecavüzleri dile getirme kararlılığımızdan taviz vermedik, vermeyeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye, tabii olarak sürekli yeni ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine meydan okumayı tercih ettik. Bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığı dönemde Türkiye'yi içine hapsetmeye çalıyor. Ülkemizin temel diplomatik, güvenlik ve ekonomik öncelikleriyle ilgili politikalarından taviz vermeyerek tavrımızı ortaya koyduk. Bölücü terör örgütünü etkisiz hale getirecek adımları atıyoruz. Terör tehditlerini kaynağında yok edecek başarılar elde ettik. İmralı'daki terörist başının yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler hem iç politikada, hem bölgede ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığının göstergesidir. DEAŞ'ı üzerimize salmaya yönelik operasyonları bozduk, bozuyoruz.

"FRANSA SEN KONUŞAMAZSIN"

Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleri konusunda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu yok sayan girişimlere izin vermeyeceğiz. Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söyleyip duruyor. Bizim orada haklarımız var. Hem arama-tarama yapacak gemilerimiz faaliyetlerini gösterecek, silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri alacaktır. Ülkemizde sözde siyaset yapanlar eleştiriler yapıyorlar. Bunların böyle bir derdi, sıkıntısı yok. Bunlar benim KKTC'deki soydaşlarımın hakkı nedir, bu haklar kendilerine veriliyor mu böyle bir dertleri yok. Biz diyoruz ki, o bölgede soydaşlarımızın çıkan petrol-doğalgazda hakkı var. Burayla ilgili Fransa'nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Türkiye garantördür, Yunanistan garantördür, İngiltere garantördür ama Fransa sen konuşamazsın.

SURİYELİ MÜLTECİLERİN DURUMU

Suriye'deki krizin bir çözüme kavuşturulmasını sağlayacak çözüm yollarını sonuna kadar zorladık, zorluyoruz, zorlayacağız. En önemli konu bir terör koridoru olayıydı. bunu ortadan kaldırdık. Şu anda terör koridorunu güvenlik koridoru haline getirelim. Türkiye'deki mültecilere oralarda yerleşim imkanı sağlayalım. Birlikte bu güvenlik koridorunda yerleşim yerini yapalım. Bu konuda ABD gelsin lojistik desteğiyle desteğini versin. Biz TİKA ile yerleşim noktasında altyapı üstyapı yaparız. Batı ülkelerine başta Obama, şu an Trump'a söyledim. O da bu ifadeleri birkaç kez kullandı. Mali desteği kimse vermedi. Sayın Merkel ile de bunları konuştum. O da böyle bir desteği verebileceğini söyledi ama bir gelişme olmadı. Aynı şekilde Suudla da görüştüm o da söyledi. Oradan da ses yok. Hep söylüyorlar ama laf ola beri gele. Bütün bunlara rağmen ülkemizde bulunan Suriyelilerin geri dönüşleri için güvenli bölgeleri genişletmeye çalıyoruz. Şu ana kadar 330 bin kişi geri döndü. Kısa sürede bu rakam milyonlara ulaşacaktır.

"2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Milletimiz 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki iradesiyle AK Parti'ye ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir. Önümüzde çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Engelleri aşarak, prangaları parçalayarak bu hedeflere inşallah ulaşacağız.

Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güvenlik konuları gündemimizde yer alacaktır. Türkiye'nin asıl hedefi yüksek teknoloji, markalaşmaya dayalı ihracatı geliştirmektir. Sözde siyaset yapan birileri eğitim, sağlıkta, ulaşımda, emniyette attığımız adımları küçümseyerek prim yapmaya çalışıyor. Bugün birisi öyle diyor; 'Şu kadar bölünmüş yol yapmakla mı oy alacaksınız'. Bir de teşekkür etmesini bilin ya. Tamam da siz de geçmişte bakanlık falan yaptınız, niye yapamadınız? İsteseler de istemeseler de biz bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Köprüleri yapmaya devam edeceğiz.

EKONOMİK GÖSTERGELER

Bütün bunlarla beraber ülkemizin geleceğini karartmaya, önünü kesmeye yönelik ekonomik tuzakların milletimizi nasıl bunalttığının farkındayız. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde bulunanların hangi sıkıntıları çektiğini gayet iyi biliyoruz. Ekonomide istikrarı sağlamadan üretimi, yatırımı istediğimiz seviyeye getiremeyeceğimiz açıktır. Ülkemiz yönelik saldırıları hep bu istikrar noktasına yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren şoklara karşı dirençli, sağlıklı, sürdürülebilir, dengeli büyümeyi hedefleyen program uyguluyoruz. Yakında yeniden ekonomimizin yükselişe geçmeye başladığını göreceğiz. Haziran itibariyle göstergeler olumlu yükselişi gösteriyor. Döviz rezervlerimiz 100 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Borsa yükselmeye, dolar düşmeye başladı. Ülke risk primimiz geriliyor. Güven endekslerinin hepsinde olumlu yükseliş gözleniyor. İhracatımızdaki ve turizm sektöründeki olumlu yükseliş sürüyor. 50 milyon turist hedefinin üzerine çıkacağız. Bu durum aynı zamanda cari açığın azalmasını sağladı. Bu ay itibariyle cari fazla vermeyi bekliyoruz. İstihdamda 2018 yılındaki sıkıntıları geride bırakarak artıya geçtik. Uluslararası yatırımcıların ilgisi artarak sürüyor. Türkiye'yi bölgesel krizler ve iç politik gelişmeler üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz.

YENİ MÜJDELER PAYLAŞACAĞIZ

G20 ve Çin seyahatinden sonra bazı müjdeleri paylaşacağımıza inanıyorum. Ekonomideki adımları atıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi de açıkladık, çalışmaları sona erdiriyoruz ve sizlerle paylaşacak ve Meclis'e göndereceğiz. Yeni askerli sistemi başta olmak üzere pek çok düzenleme Meclis'in gündeminde. Gençlerimizin hayatlarını planlamada kolaylık sağlayacak askerlik düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin istikrarını bozmaya amaçlayanlara en güzel cevabı icraatlarımızla, reformlarımızla vermeye kararlıyız.

AK Parti 17 yıllık iktidarında 81 ilde 82 milyona ulaşacak hizmetlere imza atmıştır. İnsanlarımızı küçümseme, ülkemizi haritalandırma anlayışına sahip değiliz. Lafla kucaklama olmaz, icraatla olur. İşte güneydoğu, işte doğu. Parti olarak buralarda malum partinin dışında hep biz olduk. Bugün de varız, yarın da olacağız. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız her hizmetten, her yatırımdan insanlarımız istifade etmiştir. Birileri tweetler atıyor; Kürtlere yönelik farklı imkanlar getirmek... Biz neyi getirmedik ki? Bunlarda göz var ama görmüyorlar. Güneydoğu'yu gezin; Şanlıurfa'yı, Mardin'i, Siirt'i, Diyarbakır'ı gezin. Birileri orada okullarımızı yıkarken, camilerimizi yakarken, oralarda kendilerine göre terör estirirken bu terör saldırılarından kurtaran kim oldu; biz olduk. Okullarımızı, camilerimizi yeniden inşa eden kim oldu; biz olduk. Bütün yolları yapan kim oldu; biz olduk. Eğer biz Kürt kardeşlerimizi bir kenara koymuş olsaydık, oralara uğramazdık. Bu vatan bizim. Buralarda ayrım yapılamaz. Biz 82 milyonu kucakladık. Her yere de bu hizmeti götürdük, götürmeye de devam edeceğiz.

"HERKESİN YOL ARKADAŞI OLACAĞIZ"

Gönül köprülerimizi güçlendirmek için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Milletimiz bize nereyi işaret ediyorsa, ne talep ediyorsa onun için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz. Dünyanın içinden geçtiği kritik dönemde toplumların önüne 100 yılda bir gelecek fırsatları kaçırmayacak, değerlendireceğiz. Mesaimizi milletimiz bezdiren faydasız çatışmalarla harcamak yerine 2053, 2071 vizyonlarını miras bırakmak için kararlıyız. Herkesin yol arkadaşı olacağız. Fikri olan, birikimi olan, çabası olan herkesin yanında yer alacağız. Az çok demeden, her olumlu girişime nasıl destek verdiysek, destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz. Çünkü biz bu millete aşığız.

SİSTEM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyin koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."