ASGARİ ÜCRET DE ELE ALINACAK

Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.