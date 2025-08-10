Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kabine bu hafta toplanıyor mu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var?

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Toplantının ana gündeminde, hem yurt içi güvenlik meseleleri hem de uluslararası gelişmeler bulunması bekleniyor. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum masaya yatırılacak ve alınacak yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? İşte Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.08.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gözler yeniden Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin dış politikasından ekonomideki gelişmelere kadar pek çok başlık değerlendirilecek. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        • 2

          KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 11 Ağustos 2025 Pazartesi Beştepe’de gerçekleştirilemesi bekleniyor.

        • 3

          KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

          Kabine toplantısında, İsrail'in Gazze'yi işgal planından, Azerbaycan'la Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına, Terörsüz Türkiye sürecinden, kamudaki 8. dönem toplu sözleşmesine kadar birçok kritik başlık, ele alınması bekleniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Yeniden gözaltına alınan kaptan tutuklandı!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa