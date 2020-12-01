Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rus diplomatları taşıyan araç geçiş yaptığı sırada mayın patladı. Patlamada Rus diplomatların sarsıntı yaşadıkları ifade edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Rus diplomatları taşıyan aracın geçişi sırasında mayın patladı. Patlamanın Rusya Büyükelçiliği yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Moskova’nın, Kabil’den olayın titizlikle araştırılmasını ve kapsamlı güvenlik tedbirlerin alınmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, saldırının aynı anda yoldan geçen Afgan askeri aracına yönelik olabileceği belirtilirken, “Ancak Rusya vatandaşların hedef alındığı ihtimali dışlanmamalı” ifadesine yer verildi.