Kabil’de İtalyan uçağına ateş açıldığı aktarıldı

İtalya Savunma Bakanlığından bir kaynak, perşembe günü Kabil Havalimanı’ndan kalkış yapan bir İtalyan nakliye/ kargo uçağına ateş açıldığını bildirdi.

Reuters’ın aktardığı habere göre kaynak, olayda uçağın hasar görmediğini de sözlerine ekledi.

Uçakta seyahat eden bir İtalyan gazeteci, Sky 24’ e uçağın kalkıştan dakikalar sonra ateş altına alındığını ve uçağın yaklaşık 100 Afgan sivili taşıdığını söyledi.