Afganistan'da cami önünde bombalı saldırı

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Cami önünde cuma namazı çıkışı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Zadran, saldırıda sivillerden can kaybının da bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Kabil'deki Emergency Hastanesinden yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 4, yaralanan 10 kişinin hastaneye getirildiği kaydedildi.

Caminin çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İki gün önce de başkent Kabil'in Dehmezeng bölgesinde bir restoran yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.