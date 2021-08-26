Kabil havalimanında görev yapan Azerbaycan askerleri Afganistan'dan ayrıldı

Bakanlık açıklamasında, 120 Azerbaycan askerinin, Afganistan'dan ayrılarak hava yoluyla Türkiye'ye gittikleri belirtildi.

Azerbaycan askerlerine ait silah ve teçhizatın da Ankara'ya ulaştığı kaydedildi.

Askerlerinin kısa zamanda ülkeye dönecekleri bildirildi.

Azerbaycan askerleri, Türk askerleriyle Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlıyordu.