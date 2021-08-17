Afganistan Merkez Bankası Başkanı'ndan Eşref Gani'ye suçlama

AA

Ülkeden ayrıldıktan sonra Twitter hesabından yaşadıklarını anlatan Ahmedi, Afgan liderlerin bu süreçte hiç bir planlama yapmadığını belirtti.

Ahmedi, "Cumhurbaşkanı'nın ayrılacağı duyurulduğunda, dakikalar içinde kaosun meydana geleceğini biliyordum. Bir geçiş planı olmadan bunu yarattığı için onu affedemem." dedi.

Gani'nin bazı danışmanlarının görevlerinde deneyimsiz olduğunu dile getiren Ahmedi, bunu fark etmemesini de yine Gani'nin başarısızlığı olarak yorumladı.

PAYIMA DÜŞENİ KABUL EDİYORUM

Ahmedi, Gani için "Kendisinin harika fikirleri vardı ancak bunları uygulama becerisi zayıftı. Ben buna katkıda bulunduysam, suçtan payıma düşeni kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın ülkeye hızla hakim olması için "çok hızlı, kafa karıştırıcı ve anlaması zor" diyen Ahmedi, "Savaşmama talimatının bir şekilde yukarıdan geldiğine dair çeşitli söylentiler vardı. İnanması zor görünüyor ancak güvenlik güçlerinin neden bu kadar çabuk pozisyonlarını terk ettiğine dair bir şüphe var. Açıklanamayan bir şey var." diye konuştu.

Taliban'ın, Kabil'in girişine geldiği ana kadar Merkez Bankası'nda çalıştığını belirten Ahmedi, döviz temini sıkıntısı yaşandığını ve bu durumun paniği daha da artırdığını kaydetti.

Çoğu hükümet üyesinin ülkeden ayrıldığını öğrendikten sonra kendisinin de bilet aldığını aktaran Ahmedi, ilk uçuşunun iptal edildiğini ve bulabildiği bir askeri uçağa bindiğini söyledi.

Ahmedi, "Bu şekilde bitmesi gerekmiyordu. Afgan liderliğinin herhangi bir planlama yapmamasından tiksiniyorum. Onları, havaalanında başkalarına haber vermeden ayrıldıklarını gördüm." ifadelerini kullandı.