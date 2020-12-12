Kabil'de roketli saldırıda bir kişi öldü

AA

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Lab Cer bölgesinde bir aracın içerisinden ateşlenen 4 roket mermisinden ikisinin Kabil Havalimanı ve diğer ikisinin de Hoca Ravaş bölgesindeki yerleşim yerlerine isabet ettiğini söyledi.

Aryen, saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.