GÜNCELLEME - Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı: 4 ölü

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Amini, 3 saldırgandan birinin etkisiz hale getirildiğini ve hastaneden 80 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Amini, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.