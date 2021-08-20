Kabil’deki tahliye kaosunda çocuk olmak

Dünya basınına yansıyan o görüntüler, Kabil Uluslararası Havalimanı çevresinde gerçekleşti.

Görüntülerde, ebeveynlerin, çocuklarını Kabil Uluslararası Havalimanı duvarları üzerinden ABD askerlerine teslim ettiği görülüyor.

Taliban militanlarının o esnada havaya ateş açtığı ve ABD askerlerinin de insan kalabalığına kontrol etmek için göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Taliban’ın ülkedeki kritik bölgelere kontrol noktaları kurması, gerekli ve doğru belgelere sahip kişilerin bile tahliye edilmesini engelliyor.