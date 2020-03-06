Kabe ziyaretleri durduruldu, dezenfekte işlemleri başladı

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kabe'nin içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin işleyişinden sorumlu genel kurul yetkilileri Kovid-19'a yönelik önlemlere ilişkin bilgi verdi.
Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulacağını belirten yetkililer, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına izin verileceğini kaydetti.
Genel kurul yetkilileri Mescid-i Haram içinde itikaf ve uyumaya, içeri yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmeyeceğini, zemzem içilen yerlerin de kapatılacağını aktardı.
Suudi Arabistanlı yetkililer virüsten korunma önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı ve sabah namazları arasında kapalı tutulacağını açıkladı.
Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı namazından bir saat sonra kapatılacağı ve sabah namazından bir saat önce açılacağı belirtildi.
MEDİNE'DEKİ RAVZA-İ ŞERİF İLE BAKİ MEZARLIĞININ BULUNDUĞU ALAN DA KAPATILACAK
Suudlu yetkililer ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığının bulunduğu alanın da kapatılacağını duyurdu.
Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat'ta umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyuran Suudi Arabistan, salgının yayılmasını engelleme kapsamında dün Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.
DEZENFEKTE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti.
Suudi Arabistan’da korona virüs vaka sayısı 5’e yükseldi. Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) artması nedeniyle Suudi yetkililer, durumun daha da kötüleşmemesi için hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Tedbir için Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretlere kapatıldı, dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Virüsün yayılmaması için yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe’nin yeniden açılacağı kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat, “Suudi Arabistan’daki hükümet korona virüsünün yayılmasıyla misafirlerinin güvenliği ve emniyeti için bu yönde karar aldı” ifadesini kullandı. Mashat, “Umre ibadetini gerçekleştiren vatandaşların ülkelerine sağ salim dönmelerini sağlayacağız. En erken zamanda dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.
Suudi yetkililer korona virüsün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için henüz hac ibadeti ile ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!