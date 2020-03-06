Kabe ziyaretleri durduruldu, dezenfekte işlemleri başladı

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Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kabe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kabe'nin içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin işleyişinden sorumlu genel kurul yetkilileri Kovid-19'a yönelik önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanı ile Safa ve Merve tepeleri arasındaki sa'y alanının umre ziyaretlerinin askıya alındığı süre zarfında kapalı tutulacağını belirten yetkililer, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınmasına izin verileceğini kaydetti.

Genel kurul yetkilileri Mescid-i Haram içinde itikaf ve uyumaya, içeri yiyecek ve içecek sokulmasına izin verilmeyeceğini, zemzem içilen yerlerin de kapatılacağını aktardı.

Suudi Arabistanlı yetkililer virüsten korunma önlemleri kapsamında Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı ve sabah namazları arasında kapalı tutulacağını açıkladı.

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'nin yatsı namazından bir saat sonra kapatılacağı ve sabah namazından bir saat önce açılacağı belirtildi.

MEDİNE'DEKİ RAVZA-İ ŞERİF İLE BAKİ MEZARLIĞININ BULUNDUĞU ALAN DA KAPATILACAK

Suudlu yetkililer ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Mescid-i Nebevi'de Hazreti Muhammed'in kabrinin yer aldığı Ravza-i Şerif ile Baki Mezarlığının bulunduğu alanın da kapatılacağını duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle 27 Şubat'ta umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyuran Suudi Arabistan, salgının yayılmasını engelleme kapsamında dün Suud vatandaşları ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerinin de geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Suudi Arabistan, korona virüs vakalarının artması nedeniyle Kâbe’ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe’nin yeniden açılacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da korona virüs vaka sayısı 5’e yükseldi. Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) artması nedeniyle Suudi yetkililer, durumun daha da kötüleşmemesi için hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Tedbir için Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretlere kapatıldı, dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Virüsün yayılmaması için yapılan dezenfekte işlemlerinin ardından Kabe’nin yeniden açılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat, “Suudi Arabistan’daki hükümet korona virüsünün yayılmasıyla misafirlerinin güvenliği ve emniyeti için bu yönde karar aldı” ifadesini kullandı. Mashat, “Umre ibadetini gerçekleştiren vatandaşların ülkelerine sağ salim dönmelerini sağlayacağız. En erken zamanda dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Suudi yetkililer korona virüsün ülkede ve dünyadaki etkilerinin ne kadar süreceği konusunda net bilgileri olmadığı için henüz hac ibadeti ile ilgili açıklamalarda bulunmanın erken olduğunu aktardı.