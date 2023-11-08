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        Haberler Gündem Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor

        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor

        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğinin zarar görmesi nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 23:33 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:33
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        Metro İstanbul duyurdu: Bu duraklara sefer yapılamıyor!
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir inşaat firmasına ait iş makinesinin, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda enerji direğine zarar verdiği duyuruldu.

        Paylaşımda, bu nedenle seferlerin Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

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