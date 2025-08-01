Kabak Koyu nerede? Kabak Koyu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Kabak Koyu konumu nedir diye merak edenler için bölgenin idari yapısından coğrafi özelliklerine kadar birçok ayrıntıyı haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Kabak Koyu konumu ve bulunduğu bölge hakkında merak edilenler…

Doğal güzellikleri, berrak denizi ve sakin atmosferiyle Kabak Koyu, son yıllarda alternatif tatil rotaları arasında öne çıkıyor. Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan bu özel koy, Akdeniz Bölgesi sınırları içinde bulunuyor. Kabak Koyu’na ulaşmak isteyenler genellikle Ölüdeniz üzerinden araçla veya yürüyerek bu eşsiz doğa parçasına ulaşıyor. Ulaşım zorluklarına rağmen Kabak Koyu, kamp alanları ve butik konaklama tesisleriyle özellikle doğa tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri oluyor. Peki Kabak Koyu tam olarak nerede? Bölgenin idari konumu ve coğrafi özellikleriyle ilgili detaylara yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Kabak Koyunda yapılacaklar listesi…

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KABAK KOYU HANGİ ŞEHİRDE?

Kabak Koyu, Türkiye’nin turizm açısından en gözde şehirlerinden biri olan Muğla sınırlarında yer alıyor. Yaz aylarında milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu şehir, özellikle doğal koyları ve bakir sahilleriyle dikkat çekiyor. Kabak Koyu da Muğla’nın sahip olduğu eşsiz koylardan biri olarak öne çıkıyor. Şehrin Akdeniz kıyısındaki konumu, Kabak Koyu’na tatil için gelenlere hem deniz hem doğa ile iç içe bir ortam sunuyor.

KABAK KOYU HANGİ İLDE? Kabak Koyu’nun bağlı olduğu il Muğla’dır. Muğla, Türkiye’nin güneybatısında yer alıyor ve Ege ile Akdeniz bölgeleri arasında bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. Ancak Kabak Koyu, bu ilin Akdeniz kıyısında kalan tarafında yer aldığı için daha çok Akdeniz özellikleri gösteriyor. Muğla iline bağlı Fethiye ilçesi ise Kabak Koyu’nun en yakın yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor. REKLAM KABAK KOYU HANGİ BÖLGEDE? Kabak Koyu, coğrafi olarak Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi içinde bulunuyor. Özellikle yaz aylarında sıcak iklimi, bitki örtüsü ve deniz suyu sıcaklığıyla Akdeniz’in tüm özelliklerini taşıyor. Akdeniz Bölgesi’ne ait dağlık ve engebeli yapı Kabak Koyu’nda da kendini gösteriyor; bu nedenle koy genellikle yürüyüş rotaları, doğa parkurları ve kamp alanlarıyla dikkat çekiyor. KABAK KOYU KONUMU NEDİR? Kabak Koyu, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Faralya Mahallesi sınırlarında yer alıyor. Ölüdeniz’e yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunan bu koy, Babadağ’ın yamaçlarında yer alıyor. Konumu itibarıyla oldukça korunaklı olan Kabak Koyu, hem kara yolu hem de deniz yolu ile ulaşılabilir durumda. Ancak yolun son kısmı dar ve virajlı olduğu için çoğu ziyaretçi araçlarını belli bir noktada bırakıp yürüyerek koya ulaşıyor. Bu da Kabak Koyu’nun doğallığını koruyan en önemli etkenlerden biri oluyor. Doğayla baş başa, kalabalıklardan uzak bir tatil arayanlar için Kabak Koyu benzersiz bir deneyim sunuyor.

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