Kayseri Şeker Fabrikası Ar-Ge Merkezi, geliştirdikleri kabak çekirdeği çeşidi "Keykubat" ve "Kayarge"yi tescil ettirdi.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden "Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Belgesi" alan Kayseri Şeker Ar-Ge merkezi, bitki çeşitlerinin ıslahı, bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ar-Ge merkezi, çerezlik kabak tohum ıslahı projesinde ilk tescil başvurularını "Keykubat” ve "Kayarge" isimleri için yaptı.

Başvuru değerlendirilerek ürünler, üretim kayıt listesine alındı.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Kayseri Şeker'e ait Ar-Ge serasında yürütülen çerezlik kabak çekirdeği tohum ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyen Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve diğer yetkililer proje yürütücülerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akay, Ar-Ge merkezinin çalışmalarının çiftçinin geleceği ve tarım açısından önem taşıdığını, burada yapılan ıslah çalışmalarını çiftçinin geleceği olarak gördüğünü belirten Akay, "Ar-Ge faaliyetlerimiz sadece şeker pancarıyla sınırlı değil. Diğer ürünlerimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin gerek iklim gerek toprak yapısına uygun tohumlar geliştirmek için bu istikamette ilerliyoruz. Genç ve dinamik ekibimizin bu işte büyük bir başarıyı ortaya koyacaklarına inanıyorum. " ifadelerini kullandı.

Bu yılın hasat döneminde ülkedeki çerezlik kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 42'sini karşılaması beklenen Kayseri'de tescilli tohumlardan elde edilecek verim ve kalitenin de artmasıyla bu oranın daha da yükselmesi bekleniyor.