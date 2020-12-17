"ASLA, 'ASLA' DEME HADİSE"

Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda' hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

Şarkıcının takipçileri, "Asla 'asla' deme Hadise!" yorumlarında bulunmuştu.