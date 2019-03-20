2015 yılından bu yana yaptığı Turkcell Genel Müdürlüğü görevinden geçen hafta ayrılan Kaan Terzioğlu’nun yeni işi yapay zeka oldu. Kaan Terzioğlu, yapay zeka alanında faaliyet gösteren FastForward’ta işe başladı.

Terzioğlu, Linkedin’deki profilini de Mart 2019 itibariyle merkezi ABD’nin California eyaleti olan FastForward.ai şirketinin danışma kurulu üyesi olarak güncelledi.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre mobil operatörlere dijital müşteri deneyimi alanında hizmet veren FastForward’un danışma kurulunda Terzioğlu ile birlikte Evernote’un kurucusu Phil Libin ve Nexit Ventures’ın ortaklarından Markku Mäkeläinen de yer alıyor.

MOBİL OPERATÖRLERE ÇALIŞIYOR

California-Mountain View merkezli FastForward, mobil operatörlerin Facebook Messenger, Instagram, Viber, Twitter ve diğer sosyal paylaşım platformları üzerinden aboneleriyle olan etkileşimi artıracak yapay zeka çözümleri geliştiriyor.

Kaan Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başladı. Terzioğlu, 1992 yılında Arthur Andersen ABD’de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika’da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve ardından 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştı.

1 Nisan 2015 tarihinde Turkcell genel müdürü olan Kaan Terzioğlu, bu görevinden geçen hafta ayrılmış ve yerine 15 Mart 2019 itibariyle Murat Erkan vekaleten atanmıştı.