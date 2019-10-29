29 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell’in eski genel müdürü Kaan Terzioğlu, telekomünikasyon alanında dijital çözümler üreten VEON’un operasyonlardan sorumlu başkanı (Chief Operating Officers) oldu.
2015-2019 yılları arasında genel müdür olarak görev yaptığı Turkcell’den bu yılın mart ayında ayrılan Kaan Terzioğlu, VEON’a Facebook’taki Global Ödemeler ve Ticaret Ortakları Direktörlüğü görevinden ayrılıp katılan Sergi Herrero ile birlikte Eş-COO’luk görevini yürütecek.
VEON’un şu anki COO’su olan Kjell Johnsen’in görevini 1 Kasım’da Terzioğlu ve Herrero’ya devredecek, ardından şirkete danışman olarak destek verecek.
1 Kasım itibariyle yeni görevine başlayacak olan Terzioğlu, VEON Group’un icra kurulu üyesi de olacak ve doğrudan grubun başkanı ve CEO’su olan Ursula Burns ile birlikte çalışacak. Hollanda merkezli şirketten yapılan duyuruya göre Kaan Terzioğlu, VEON’un ana faaliyetlerinden olan “bağlanabilirlik” işinin dönüşümüne odaklanacak.
210 MİLYON MÜŞTERİ
1 Nisan 2015 tarihinde Turkcell Genel Müdürü olan Kaan Terzioğlu, Mart 2019'da bu görevinden ayrıldıktan sonra ABD merkezli yapay zeka şirketi FastForward'ta danışman ve telekomünikasyon şirketi Digicel Group'ta yönetim kurulu üyesi olmuştu.
Yeni görevi ile ilgili olarak Twitter’dan bir mesaj paylaşan Terzioğlu, “Telekom operatörleri tüm dünyada dijitalleşerek kendilerini ve ekonomiyi dönüştürüyor, müşterileri ve toplumla bağlarını her alanda derinleştiriyor. Şimdi bu modeli, bölge ülkelerinde güçlendirme zamanı... Dijital ekonominin tüm avantajlarını 10 ülkede 210 milyon VEON müşterisine sunmak için etkileyici bir ekiple çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.
10 ÜLKEDE FAALİYETTE
ABD’de Nasdaq Endeksi’nin yanısıra Hollanda’da Amsterdam Borsası’nda işlem gören VEON’un yıllık geliri 9 milyar dolar, borsadaki piyasa değeri ise 4 milyar dolar seviyesinde. VEON’un faaliyette olduğu pazarlar ise şunlar: Rusya, Pakistan, Ukrayna, Cezayir, Bangladeş, Özbekistan, Kazakistan, Kırgiztan, Gürcistan, Ermenistan.
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