TRAFİK KURALLARINI İHLAL ETTİ

Soruları yanıtsız bırakan şarkıcının trafik kurallarını ihlal etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Tangöze'nin hem kendi emniyet kemerinin hem de iki oğlunun oturduğu koltuklardaki emniyet kemerini takmadığı görüldü.