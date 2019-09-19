Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, önceki gün oğlu Volkan Tangöze ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Metro katında bulunan çocuk mağazalarını dolaşan Tangöze, oğlu Volkan için bolca alışveriş yaptı. Alışveriş merkezinden ayrılmadan teknoloji mağazalarına da uğrayan başarılı şarkıcı, burada yeni çıkan ürünler hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

Soruları her zamanki yanıtsız bırakan Tangöze, "İyi akşamlar, kolay gelsin" demekle yetindi.