Genç komedyen Kaan Sekban iki senedir kapalı gişe oynayan tek kişilik stand up gösterisi ‘Saçmalar' ile bu yıl ilk kez BKM Organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi'ne çıkacak. 16 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek gösterinin koltuk biletlerinin 40 gün önceden tükenmesi ve sezonun biletleri en hızlı satılan şovu olması, genç komedyeni Harbiye Açıkhava ile ilgili devam eden ‘mekanın sahibi' tartışmalarının tam ortasına yerleştirdi.

Harbiye'deki ilk gösterisinde bir aydan fazla olmasına rağmen ‘kapalı gişe' olan Sekban, Instagram hesabından merdiven biletlerinin satışa sunulduğunu açıklayarak "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir aydan fazla kala hem de... Muhtemelen orada sahneye çıkan herkesten çok daha az tanınıyorumdur. Ama işte en başından beri savunduğum bir şey var; kaç kişiye değil kime hitap ettiğin en mühimi.. Ve ben en başından beri size hitap etmeye çalıştığım için çok mutluyum. Gerçekten rüya gibi bir duygu" mesajını yayınladı.

Sekban, beyaz yakalı hayatı hicvettiği ‘Saçmalar' şovuyla iki yıldır tüm Türkiye'de büyük ilgi görürken, ilk kez Harbiye Açıkhava sahnesine çıkacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Sekban ayrıca gösterinin son biletini alan hayranıyla yemeğe çıkma sözünü hatırlatarak şanslı ismi yakında ilan edeceğini açıkladı.