Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında BKM organizasyonuyla Kaan Sekban, Harbiye’de sahnedeydi. Harbiye’deki ilk gösterisinin biletleri 40 gün önce tükenen Sekban, sahneden önce kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sekban, biletlerini bitirmenin mutluluğunu dile getirdi.

Bankacılık günlerinden müzikal yolculuğuna, çocukluğundan bugüne uzanan kısa hayat hikayesini barkovizyon gösteren Kaan Sekban, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı Kenan Doğulu taklidinin görüntüsü dönerken asansörle bir anda sahnede belirdi.

Aynı klipteki peruk ve kostümle sahnede şovuna devam eden Sekban’ın seyircisine en büyük sürprizi ise Kenan Doğulu’nun sahneye çıkması oldu. “Yaparım Bilirsin” parçasını birlikte seslendiren Kaan Sekban ve Kenan Doğulu düeti bol kahkahalı akşamın ilk ve en büyük sürpriziydi.

İlk yarıda kurumsal hayatta yaşadığı anıları anlatan Sekban, ikinci yarıda kurumsal hayatı bıraktıktan sonra nasıl oyuncu olamadığını anlatarak seyircisini kahkahalara boğdu.

Müzikal bir parçayla ikinci yarıya başlayan sanatçıya güzel sesiyle ünlü oyuncu Pelin Akil eşlik etti. Sahnenin diğer sürprizleri önce Gökhan Türkmen, ardından da Kalben oldu. Gökhan Türkmen “Aşk Lazım”, Kalben ise “Sonsuza Kadar” şarkılarıyla Sekban’ın sahnesine konuk oldu.

Gösterinin finalinde tüm konuklar sahneye çıktı. “Aşk Oyunu” şarkısını birlikte söyleyen sanatçılarla Sekban, sahnede hatıra selfiesi çekti. Kaan Sekban’ın binlerce izleyici karşısında ilk Harbiye Açıkhava gösterisi kahkahalar ve alkışlar eşliğinde sona erdi.

İlk Harbiye gösterisinin biletleri 40 gün önce tükenen Kaan Sekban, yeni bir rekora imza attı ve sahnede tam 4 saat kaldı. 21:00’da başlayan gösteri tek bir seyirci bile salondan ayrılmadan 01.00’de bitti.