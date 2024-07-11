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        Haberler Spor Futbol Kaan Şakul: Yeni sezon hayırlı olsun - Futbol Haberleri

        Kaan Şakul: Yeni sezon hayırlı olsun

        Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Süper Lig'de fikstür çekimi sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:59
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        Kaan Şakul: Yeni sezon hayırlı olsun
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        Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, Süper Lig'de fikstür çekimi sonrası açıklamalar yaptı.

        Kaan Şakul yaptığı açıklamada, "Yeni sezon hayırlı olsun. Fikstür çekimini camialar merakla bekler. Bunların hepsi belli, önemli olan adil ortamda, rekabetle hak edenin şampiyon olması." dedi.

        Kaan Şakul ayrıca, "Samsunspor ile başlıyoruz, Bodrumspor deplasmanında kapatıyoruz. Önemli olan sahada rekabet ve şampiyon olmak. Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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