"BU ZAMANA KADAR AİLEM VE ÇOCUĞUM İÇİN SUSTUM"



Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." dedi.





