Kaan Ayhan: Montella, bize çok yardımcı ve destek oldu

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Almanya ile hazırlık maçında, 21 Kasım Salı günü ise 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. maçında Cardiff’te Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşma öncesi TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa girdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, 2024 Avrupa Şampiyonası’na katıldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek “Tüm takım olarak rahatladık ama biz yine de Galler maçına şu hedefle gitmek istiyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa milli takım tarihinde gruptan 1. çıkmasını istiyoruz. Turnuva içinde şansımızı arttıracağını düşünüyoruz. Bir yandan rahatladık katıldığımız için ama bir yandan da oraya kazanmak için gideceğiz. Elimizden geldiği kadar performans olarak da devam edeceğiz. Biliyorsunuz hem performans olarak yeni hocayla neleri öğrendiğimizi göstermek istiyoruz. Öbür yandan dediğim gibi üç puanla dönmek istiyoruz. Bunun için iyi hazırlanıp, güzel bir performans sergileyeceğiz. Almanya maçı benim ve bazı arkadaşlarımı için özel oluyor. Tabii hocanın planları bizde tam net görmedik. Benim tahmin ettiğim kadarıyla birkaç yeni oyuncu ve milli takımda çok süre alamayan oyuncuları sahada göreceğiz. İkinci maçta ise daha önemli ve ciddi bir şekilde maça çıkacağız” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"FİZİKSEL OLARAK KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Maçların yoğun ve arasız bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kaan Ayhan, “Nerdeyse maçtan maça gidiyoruz. Arkadaşlarımızla şakalaşıyoruz, gözümüzü açtığımızda ya sahadayız ya uçakta. Bu durum normal tabii. Burayı görmek için, buralarda oynamak için çalışıyoruz. Küçüklüğümüzden beri bunu hedefledik. Bir yandan şükrediyoruz. Böyle bir şansı değerlendirmek istiyoruz. Almanya maçında benden daha çok oynayan oyunları dinlendirip, dengeyi sağlamak ister. Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Hatay maçında bildiğiniz gibi sonradan girdim. Diğer oyuncular gibi yorulmadım. Buraya iyi ve fit bir şekilde geldim. O yüzden yüzde yüzümü verebilirim. İnşallah arkadaşlarım içinde bu durum geçerlidir” dedi.

"ALMANYA'DA HİÇ DIŞARIDAYMIŞIZ GİBİ HİSSETMEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı oynayarak Almanya maçı öncesi atmosferi test ettiklerini belirten başarılı savunmacı, “Galatasaray taraftarı ile birlikte büyük bir camiaya sahibiz. O yüzden de tabii ki desteklediler bizi o maçta. Tabii ki o atmosferi Türk Milli Takımı ile de görmek istiyoruz hepimiz. Hiç dışarıdaymışız gibi hissetmeyeceğimizi düşünüyorum. Taraftarımız için son maçlarla birlikte yeni bir umut doğdu. O yüzden de desteklerinin tam olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi turnuvaya da iyi başlayıp, çok güzel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz. Belki 2008’deki gibi bir hava oluşturup başarılı bir turnuva geçiririz” diye konuştu.