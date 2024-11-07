Kaan Ayhan: Kesinlikle daha iyi oynadık

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Kaan Ayhan, galibiyeti değerlendirdi.

"KESİNLİKLE DAHA İYİ OYNADIK"

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Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kaan Ayhan'ın sözleri şu şekilde:

"Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı maç. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu."