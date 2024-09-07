Kaan Ayhan: Eleştiri bize olsun

UEFA Uluslar Ligi B grubu ilk maçında Galler'le 0-0 berabere kalan A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Kaan Ayhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, "İlk önce olumlu şeylerle başlayalım, bence kırmızı karttan sonra takım ilk yarıdaki oyuna biraz reaksiyon gösterdi. Daha büyük hedeflerimiz vardı ama maçın gidişatına göre iyi kurtardık. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda zorlandık ama sonunda iyi bir sonuç aldık baktığınızda." dedi.

"ELEŞTİRİ BİZE OLSUN"

Kaan Ayhan, açıklamalarına, "Top oranında bu kadar dengesizlik olduğunda rakibin iyi yaptığı, bizim kötü yaptığımız şeylerden kaynaklanıyor. İlk yarıda bizim taktiğimize, Avrupa Şampiyonası'nda uyguladığımız oyuna iyi bir cevap bulduklarını düşünüyorum. İlk yarıda zorlandık. Devre arasında konuştuk. İkinci yarıya daha iyi başladık. Topla oynamalarına ilk yarıdaki gibi izin vermedik. Bu deplasmanlarda her takım zorlanıyor. Maçtan önce de kolay bir maç olmayacağını konuştuk, öyle de oldu. Bu takım genç yeteneklerle oldu. Ama eleştiri yapılacaksa tecrübeli oyunculara yapılmalı. Genç oyunculara rahat bir konfor alanı vermeliyiz. Büyümelerine izin vermeliyiz. Olumlu görmeye çalışıyorum. Bu bizim yolumuzda iyi bir tecrübe oldu." diye devam etti.

"HERKESİ İZLANDA MAÇINA BEKLİYORUZ"

Kaan Ayhan, son olarak İzmir'deki İzlanda maçı için taraftara mesaj gönderdi ve, "Herkesi maça bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan bahsettik, oradaki desteği de herkes görmüştür. Bunu İzmir'de de bekliyoruz. Görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.