Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kaan Ayhan: Eleştiri bize olsun - Futbol Haberleri

        Kaan Ayhan: Eleştiri bize olsun

        A Milli Takımın tecrübeli oyuncularından Kaan Ayhan, 0-0 berabere biten Galler maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ayhan, "Eleştiriler bize olsun" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 01:23 Güncelleme: 07.09.2024 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Eleştiri bize olsun"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi B grubu ilk maçında Galler'le 0-0 berabere kalan A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Kaan Ayhan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

        Deneyimli futbolcu, "İlk önce olumlu şeylerle başlayalım, bence kırmızı karttan sonra takım ilk yarıdaki oyuna biraz reaksiyon gösterdi. Daha büyük hedeflerimiz vardı ama maçın gidişatına göre iyi kurtardık. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda zorlandık ama sonunda iyi bir sonuç aldık baktığınızda." dedi.

        "ELEŞTİRİ BİZE OLSUN"

        Kaan Ayhan, açıklamalarına, "Top oranında bu kadar dengesizlik olduğunda rakibin iyi yaptığı, bizim kötü yaptığımız şeylerden kaynaklanıyor. İlk yarıda bizim taktiğimize, Avrupa Şampiyonası'nda uyguladığımız oyuna iyi bir cevap bulduklarını düşünüyorum. İlk yarıda zorlandık. Devre arasında konuştuk. İkinci yarıya daha iyi başladık. Topla oynamalarına ilk yarıdaki gibi izin vermedik. Bu deplasmanlarda her takım zorlanıyor. Maçtan önce de kolay bir maç olmayacağını konuştuk, öyle de oldu. Bu takım genç yeteneklerle oldu. Ama eleştiri yapılacaksa tecrübeli oyunculara yapılmalı. Genç oyunculara rahat bir konfor alanı vermeliyiz. Büyümelerine izin vermeliyiz. Olumlu görmeye çalışıyorum. Bu bizim yolumuzda iyi bir tecrübe oldu." diye devam etti.

        "HERKESİ İZLANDA MAÇINA BEKLİYORUZ"

        Kaan Ayhan, son olarak İzmir'deki İzlanda maçı için taraftara mesaj gönderdi ve, "Herkesi maça bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan bahsettik, oradaki desteği de herkes görmüştür. Bunu İzmir'de de bekliyoruz. Görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Balkanlarla ilgili konuştu
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Ahmet Selim Kul yazdı: İyiyiz
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Davası seçimden sonraya ertelendi
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Asılsız bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Habertürk Anasayfa