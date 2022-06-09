A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında cumartesi günü deplasmanda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren milli takımda Kaan Ayhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uluslar C Ligi'nde oynayacakları bütün maçları kazanmak istediklerini belirten Ayhan, "Lüksemburg'un bizi en çok zorlayacak rakip olacağını düşünüyoruz. İlk 2 maçta çok iyi başlangıç yaptık. Kağıt üstünde güçlü rakipler olmamasına rağmen 10 gol atıp buraya geldik. Serdar'ın dediği gibi gol yemeden 6 maçı da galip kapatmak istiyoruz. İnşallah bu yoldan devam ederiz" diye konuştu.
"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"
Milli takımın tecrübeli isimlerden biri olarak genç oyunculara yardım etmeye çalıştığını aktaran Kaan Ayhan, "Bana da biraz garip geliyor. Ben aslında kendimi genç hissediyorum ama milli takıma geldiğimde ağırlık oturuyor üstüme. Mümkün olduğunca arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Sadece ben değil. Genç bir takıma sahibiz. Daha ileride daha büyük turnuvalara katılarak bu yoldan ilerlemeye devam ederiz inşallah" şeklinde konuştu.
"DAHA RİSKLİ BİR MAÇ OLABİLİR"
Kağıt üstünde zor rakiplerle oynamasalar bile ilk iki maçta profesyonel bir iş çıkardıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Kağıt üstünde en güçlü takımlara karşı oynamadıysak bile skor yönünden iyi işlere imza attık. Geçmişte mesela Cebelitarık maçında zorlandığımız dönemler olmuştu. Bu ilk 2 maçta öyle bir zorluğa denk gelmedik. Gayet profesyonelce maçlar gördük. Lüksemburg biraz daha zorlayacak. Daha riskli bir maç olabilir. 3 puanla eve döneceğimize eminim" diyerek sözlerini noktaladı.
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