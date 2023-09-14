SUÇLAMALARI REDDETTİ



Kimlik tespitinde Youtuber olduğunu aylık kazancının 50-100 bin TL arasında olduğunu ifade eden Alkan, yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyledi. Alkan, "Firma Türkiye'ye şube açtıktan sonra benim fotoğraflarımı izinsiz kullandı. Kendileri yapmış gibi adımı etiketleyerek paylaştılar" dedi. Fotoğrafların ardından kendisine sürekli olarak ameliyat hakkında yorum ve mesaj geldiğini söyleyerek "Gözlerimi nerede yaptırdığımı sordular. Ben de yurt dışında yaptırdığımı söyledim. Maria Shirley Daniel de mesaj attı. 'Gözlerini canlı görmek istiyorum' dedi. Sonra otel lobisinde görüştük" dedi. Alkan, görüşme esnasında şikayetçinin kendisinden şarj cihazı almasını istediğini ve bunun karşılığında 100 euro verdiğini söyledi. Sonrasında şikayetçinin vizesi olmadığı için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Alkan, "Türkiye'dekilerden yaptırmak istediğini söyledi. Ben de firmaları tanımadığımı söyledim. O da yaptırmış memnun kalmamış. İsimlere ulaşamamış. Bana isimleri sordu ben de tanımadığımı söyledim. Onlarda da benim resmimi kullandığı için benim onları tanıdığımı düşünüp beni de şikayet etmiş" diyerek suçlamaları reddetti.