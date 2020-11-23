Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Cristiano Ronaldo hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

The Mirror'a konuşan Paratici, "Ronaldo'nun geleceği bizimle, sizi temin ederim" dedi.

Ronaldo'nun takımdan ayrılmayacağını söyleyen Paratici, "Transfer söylentileri her zaman çıkar ancak biz bunlara kulak asmıyoruz" şeklinde konuştu.

Torino ekibinin yüksek maaşı sebebiyle yollarını ayırmak istediği iddia edilen Ronaldo, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı.