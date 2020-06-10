Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılabilir. İddia İtalyan Rossonera radyo kanalından geldi. Habere göre 35 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Juventus ile yollarını ayırmak istiyor.

Yıldız oyuncunun gelecek sezonki rotası ise büyük ölçüde belirsiz.

Yıllık 30 milyon euro maaşı bulunan ve 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Portekizli'nin maliyetini kimin karşılayabileceği merak konusu.

Özellikle koronavirüs sonrası yüksek maliyetli futbolcuların bedelini karşılayabilecek kulüp sayısının bir hayli azalması bekleniyor.

İspanya'dan eski kulübü Real Madrid de dahil olmak üzere şu an net bir talip yok. Dünya futbolundaki ekonomik şartlar nedeniyle hali hazırda Paris Saint-Germain ve Manchester City olası talipler arasında öne çıkıyor.

İtalyan ekibinde 75 maçta forma giyip 53 gol atan Ronaldo'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar ilk olarak karantina sürecinde Portekiz'e gitmesiyle başlamıştı.